Петухова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1695

Сын: Петухов Степан Карпович

Отец ребёнка: Петухов Карп Иванович

Рождение ребёнка
1698

Сын: Петухов Василий Карпович

Отец ребёнка: Петухов Карп Иванович

Рождение ребёнка
1701

Дочь: Короваева Анна Карпова

Отец ребёнка: Петухов Карп Иванович

Рождение ребёнка
1703

Сын: Петухов Феоктист Карпович

Отец ребёнка: Петухов Карп Иванович

Рождение ребёнка
1706

Сын: Петухов Андрей Карпович

Отец ребёнка: Петухов Карп Иванович

Рождение ребёнка
1710

Сын: Петухов Роман Карпович

Отец ребёнка: Петухов Карп Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Карп Иванович

Смерть
После 1710
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