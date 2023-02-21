Петухова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695
Отец ребёнка: Петухов Карп Иванович
Рождение ребёнка
1698
Отец ребёнка: Петухов Карп Иванович
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Короваева Анна Карпова
Отец ребёнка: Петухов Карп Иванович
Рождение ребёнка
1703
Сын: Петухов Феоктист Карпович
Отец ребёнка: Петухов Карп Иванович
Рождение ребёнка
1706
Отец ребёнка: Петухов Карп Иванович
Рождение ребёнка
1710
Отец ребёнка: Петухов Карп Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710