Орлов Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Орлов Иван Фадеевич
Мать: Орлова Акилина Петрова
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Орлова Дарья Ефимиева
Рождение ребёнка
1753
Сын: Орлов Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Орлова Дарья Ефимиева
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Орлова Дарья Ефимиева
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Васса Матвеевна
Мать ребёнка: Орлова Дарья Ефимиева
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Орлова Дарья Ефимиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Дарья Ефимиева
Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1782