Орлова (Казакова) Акилина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Казакова) Акилина Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1700 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Орлов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Орлов Иван Фадеевич

Рождение ребёнка
1730

Сын: Орлов Захар Иванович

Отец ребёнка: Орлов Иван Фадеевич

Рождение ребёнка
1734

Сын: Орлов Яков Иванович

Отец ребёнка: Орлов Иван Фадеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Иван Фадеевич

Смерть
После 1763
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