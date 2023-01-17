Орлов Иван Фадеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Иван Фадеевич

Орлов Иван Фадеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Орлов Фадей Яковлевич

Мать: Орлова Авдотия Софонеева

Рождение ребёнка
1727

Сын: Орлов Матвей Иванович

Мать ребёнка: Орлова Акилина Петрова

Рождение ребёнка
1730

Сын: Орлов Захар Иванович

Мать ребёнка: Орлова Акилина Петрова

Рождение ребёнка
1734

Сын: Орлов Яков Иванович

Мать ребёнка: Орлова Акилина Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Акилина Петрова

Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1756
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close