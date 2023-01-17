Орлов Иван Фадеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Орлов Фадей Яковлевич
Мать: Орлова Авдотия Софонеева
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: Орлова Акилина Петрова
Рождение ребёнка
1730
Сын: Орлов Захар Иванович
Мать ребёнка: Орлова Акилина Петрова
Рождение ребёнка
1734
Сын: Орлов Яков Иванович
Мать ребёнка: Орлова Акилина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Акилина Петрова
Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1756