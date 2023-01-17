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Орлов Фадей Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

1733

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Орлов Кондрат Гаврилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1696

Сын: Орлов Григорий Фадеевич

Мать ребёнка: Орлова Авдотия Софонеева

Рождение ребёнка
1698

Дочь: Ирина Фадеева

Мать ребёнка: Орлова Авдотия Софонеева

Рождение ребёнка
1700

Сын: Орлов Иван Фадеевич

Мать ребёнка: Орлова Авдотия Софонеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Авдотия Софонеева

Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1733
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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