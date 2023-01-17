Орлов Фадей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смерти1733
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Орлов Кондрат Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1696
Мать ребёнка: Орлова Авдотия Софонеева
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Ирина Фадеева
Мать ребёнка: Орлова Авдотия Софонеева
Рождение ребёнка
1700
Сын: Орлов Иван Фадеевич
Мать ребёнка: Орлова Авдотия Софонеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Авдотия Софонеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1733