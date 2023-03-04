Орлова Авдотия Софонеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Авдотия Софонеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1670 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1696

Сын: Орлов Григорий Фадеевич

Отец ребёнка: Орлов Фадей Яковлевич

Рождение ребёнка
1698

Дочь: Ирина Фадеева

Отец ребёнка: Орлов Фадей Яковлевич

Рождение ребёнка
1700

Сын: Орлов Иван Фадеевич

Отец ребёнка: Орлов Фадей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Фадей Яковлевич

Смерть
После 1710
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