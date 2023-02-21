Орлов Кондрат Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Кондрат Гаврилович

Орлов Кондрат Гаврилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1660

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1670

Сын: Орлов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1670

Сын: Орлов Фадей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1674

Сын: Орлов Степан Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1678
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close