Орлов Кондрат Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1660
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1670
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1670
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1674
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1678