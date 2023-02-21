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Орлов Степан Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1674

Дата смерти

1741

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: Орлов Кондрат Гаврилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Орлов Дей Степанович

Мать ребёнка: Орлова Аксиния Козмина

Рождение ребёнка
1704

Дочь: Агафия Степановна

Мать ребёнка: Орлова Аксиния Козмина

Рождение ребёнка
1706

Дочь: Настасия Степановна

Мать ребёнка: Орлова Аксиния Козмина

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Авдотья Степановна

Мать ребёнка: Орлова Аксиния Козмина

Рождение ребёнка
1709

Сын: Орлов Иван Степанович

Мать ребёнка: Орлова Аксиния Козмина

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Авдотья Степановна

Мать ребёнка: Орлова Аксиния Козмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Аксиния Козмина

Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1741
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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