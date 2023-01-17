Орлов Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Орлов Степан Яковлевич
Мать: Орлова Аксиния Козмина
Рождение ребёнка
1735
Сын: Орлов Филип Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1739
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Малых Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763