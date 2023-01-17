Орлов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Орлов Степан Яковлевич

Мать: Орлова Аксиния Козмина

Рождение ребёнка
1735

Сын: Орлов Филип Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Орлов Елисей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Орлов Аверкий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Малых Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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