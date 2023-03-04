Маркова (Лосева) Матрона Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Лосева) Матрона Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Лосев Василий Естефеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Маркова Параскева Трофимова

Отец ребёнка: Гагаринов Трофим Петрович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Малых Акилина Трофимова

Отец ребёнка: Гагаринов Трофим Петрович

Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Палагея Трофимова

Отец ребёнка: Гагаринов Трофим Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Трофим Петрович

Смерть
После 1795
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