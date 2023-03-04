Маркова (Лосева) Матрона Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Лосев Василий Естефеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Маркова Параскева Трофимова
Отец ребёнка: Гагаринов Трофим Петрович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Малых Акилина Трофимова
Отец ребёнка: Гагаринов Трофим Петрович
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Палагея Трофимова
Отец ребёнка: Гагаринов Трофим Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795