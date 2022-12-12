Лосев Василий Естефеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосев Василий Естефеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Лосев Естефей Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Маркова Матрона Васильева

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лосева Марфа Петрова

Место жительства
Неизвестно
Зиновы, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764
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