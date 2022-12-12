Лосев Василий Естефеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Лосев Естефей Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Маркова Матрона Васильева
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лосева Марфа Петрова
Место жительства
Неизвестно
Зиновы, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764