Малов Афонасий Киприянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти24.06.1789 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Малых Киприян Андреевич
Мать: Малова ?
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Малова Васса Иванова
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Малова Васса Иванова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Афанасьева
Мать ребёнка: Малова Васса Иванова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Лаптева Анна Афанасьева
Мать ребёнка: Малова Васса Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малова Васса Иванова
Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
24.06.1789 ст.