Малов Афонасий Киприянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малов Афонасий Киприянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

24.06.1789 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Малых Киприян Андреевич

Мать: Малова ?

Рождение ребёнка
1752

Сын: Малов Прокоп Афанасьевич

Мать ребёнка: Малова Васса Иванова

Рождение ребёнка
1757

Сын: Малов Степан Афанасьевич

Мать ребёнка: Малова Васса Иванова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Афанасьева

Мать ребёнка: Малова Васса Иванова

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Лаптева Анна Афанасьева

Мать ребёнка: Малова Васса Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малова Васса Иванова

Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
24.06.1789 ст.
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