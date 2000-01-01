Малова (Вепрева) Васса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малова (Вепрева) Васса Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Малов Прокоп Афанасьевич

Отец ребёнка: Малов Афонасий Киприянович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Малов Степан Афанасьевич

Отец ребёнка: Малов Афонасий Киприянович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Афанасьева

Отец ребёнка: Малов Афонасий Киприянович

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Лаптева Анна Афанасьева

Отец ребёнка: Малов Афонасий Киприянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малов Афонасий Киприянович

Смерть
1791
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