Малова (Вепрева) Васса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Малов Афонасий Киприянович
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Малов Афонасий Киприянович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Афанасьева
Отец ребёнка: Малов Афонасий Киприянович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Лаптева Анна Афанасьева
Отец ребёнка: Малов Афонасий Киприянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1791