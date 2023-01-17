Малов Степан Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Малов Афонасий Киприянович
Мать: Малова Васса Иванова
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Малова Фёкла Петрова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Матрена Степановна
Мать ребёнка: Малова Фёкла Петрова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Параскева Степановна
Мать ребёнка: Малова Фёкла Петрова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Дарья Степановна
Мать ребёнка: Малова Фёкла Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малова Фёкла Петрова
Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1786