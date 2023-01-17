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Малов Степан Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Малов Афонасий Киприянович

Мать: Малова Васса Иванова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Малых Иван Степанович

Мать ребёнка: Малова Фёкла Петрова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Матрена Степановна

Мать ребёнка: Малова Фёкла Петрова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Параскева Степановна

Мать ребёнка: Малова Фёкла Петрова

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Дарья Степановна

Мать ребёнка: Малова Фёкла Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малова Фёкла Петрова

Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1786
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