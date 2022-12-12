Малых Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Малов Степан Афанасьевич
Мать: Малова Фёкла Петрова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Малых Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Малых Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Малых Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Парасковья Иванова
Мать ребёнка: Малых Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Малых Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Малых Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Малых Васса Иванова
Мать ребёнка: Малых Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Малых Анна Михайлова
Бракосочетание
18.10.1814 ст.
1814г. МК с. Красное (свадьба жених дер. Петра Лаженицына вдовец, невеста Кстиниского Архангельского прихода Кстининского волостного правления почин. Арефановского крес. Ксенофонта Фёдоровича Боровико... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малых Анна Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1816