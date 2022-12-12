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Малых Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Малов Степан Афанасьевич

Мать: Малова Фёкла Петрова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Малых Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1796

Сын: Малых Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Малых Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Парасковья Иванова

Мать ребёнка: Малых Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Малых Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Малых Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Малых Васса Иванова

Мать ребёнка: Малых Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1812

Сын: Малых Даниил Иванович

Мать ребёнка: Малых Анна Михайлова

Бракосочетание
18.10.1814 ст.

Жена: Малых Афимия Ксенофонтова

1814г. МК с. Красное (свадьба жених дер. Петра Лаженицына вдовец, невеста Кстиниского Архангельского прихода Кстининского волостного правления почин. Арефановского крес. Ксенофонта Фёдоровича Боровико... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малых Анна Михайлова

Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1816
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