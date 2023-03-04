Малых (Боровикова) Афимия Ксенофонтова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малых (Боровикова) Афимия Ксенофонтова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1814 ст.

Муж: Малых Иван Степанович

1814г. МК с. Красное (свадьба жених дер. Петра Лаженицына вдовец, невеста Кстиниского Архангельского прихода Кстининского волостного правления почин. Арефановского крес. Ксенофонта Фёдоровича Боровико... Показать все
Смерть
После 1816
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