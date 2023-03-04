Малых (Боровикова) Афимия Ксенофонтова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1814 ст.
1814г. МК с. Красное (свадьба жених дер. Петра Лаженицына вдовец, невеста Кстиниского Архангельского прихода Кстининского волостного правления почин. Арефановского крес. Ксенофонта Фёдоровича Боровико... Показать все
Смерть
После 1816