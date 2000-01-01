Малых (Коковихина) Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалых (Коковихина) Анна Михайлова

Малых (Коковихина) Анна Михайлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

14.08.1814 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Малых Иван Степанович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Малых Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Малых Иван Степанович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Парасковья Иванова

Отец ребёнка: Малых Иван Степанович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Малых Иван Степанович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Малых Иван Степанович

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Малых Васса Иванова

Отец ребёнка: Малых Иван Степанович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Малых Даниил Иванович

Отец ребёнка: Малых Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малых Иван Степанович

Смерть
14.08.1814 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close