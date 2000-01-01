Малых (Коковихина) Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти14.08.1814 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Малых Иван Степанович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Малых Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Малых Иван Степанович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Парасковья Иванова
Отец ребёнка: Малых Иван Степанович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Малых Иван Степанович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Малых Иван Степанович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Малых Васса Иванова
Отец ребёнка: Малых Иван Степанович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Малых Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.08.1814 ст.