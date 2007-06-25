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Ефремова Анна Георгиевна

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Место рождения

Россия, Кабардино-Балкария, г. Прохладный

Дата рождения

1888

Дата смерти

07.10.1978

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Георгий

Мать: не указана

Россия, Кабардино-Балкария, г. Прохладный
Рождение ребёнка
29.03.1918

Сын: Ефремов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Ефремов Павел Георгиевич

Моздок
Рождение ребёнка
03.05.1922

Сын: Ефремов Александр Павлович

Отец ребёнка: Ефремов Павел Георгиевич

Моздок, ул Азаниева 43
Рождение ребёнка
03.05.1922

Дочь: Евгения Павловна

Отец ребёнка: Ефремов Павел Георгиевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Ефремов Георгий Павлович

Отец ребёнка: Ефремов Павел Георгиевич

Моздок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копашилина Наталья

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Негрей Екатерина

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
07.10.1978
Моздок, Северная Осетия
Похороны
Неизвестно
Моздок, Северная Осетия
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