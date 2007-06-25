Ефремова Анна Георгиевна
Место рожденияРоссия, Кабардино-Балкария, г. Прохладный
Дата рождения1888
Дата смерти07.10.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Георгий
Мать: не указана
Россия, Кабардино-Балкария, г. Прохладный
Рождение ребёнка
29.03.1918
Сын: Ефремов Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Ефремов Павел Георгиевич
Моздок
Рождение ребёнка
03.05.1922
Сын: Ефремов Александр Павлович
Отец ребёнка: Ефремов Павел Георгиевич
Моздок, ул Азаниева 43
Рождение ребёнка
03.05.1922
Дочь: Евгения Павловна
Отец ребёнка: Ефремов Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Ефремов Павел Георгиевич
Моздок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копашилина Наталья
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Негрей Екатерина
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
07.10.1978
Моздок, Северная Осетия
Похороны
Неизвестно
Моздок, Северная Осетия