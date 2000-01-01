Копашилина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Мать: Ефремова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
село Виноградное, моздокский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копашилин Леонид
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копашилин Владимир Иванович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
село Виноградное, моздокский район