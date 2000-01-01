Копашилина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копашилина Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: Ефремова Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

село Виноградное, моздокский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копашилин Леонид

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копашилин Владимир Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
село Виноградное, моздокский район
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