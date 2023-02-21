(Копашилина) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Копашилина) Раиса Ивановна

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Место рождения

село Виноградное, моздокский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Копашилина Наталья

село Виноградное, моздокский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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