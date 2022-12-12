город Моздок, город Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания (на 2019) — Familio

Моздок

Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Города
6Моздок, город безъуездный.на левом берегу Терека.136743394040Церквей православных 4, армяно-григорианских 3, римско-католическая 1. Училищ: русское 1, духовное православное 1 и армяно-григорианское 1. Почтовая контора 1, станция 1, Показать все
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Северная Осетия - Алания, Моздокский район
12986Моздокгород43°44'44°42'K-38-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение
90630101001г Моздокгород
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