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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копашилина Наталья
Мать ребёнка: Ефремова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Негрей Екатерина
Мать ребёнка: Ефремова Анна Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефремова Анна Георгиевна
Смерть
Неизвестно