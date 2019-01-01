город Прохладный, город Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика (на 2019) — Familio

Прохладный

Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пятигорский округ
809Прохладная, кзч. ст.на лев. берегу р. Малки, на железной дороге, в 553 верстах от Ростова-на-Дону.33712071186русскиеправославныеПравославная церковь. Школа для мальчиков. Железно-дорожная станция 2-го класса..

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Терская область, Моздокский отдел, Прохладная станица
станица Прохладная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кабардино-Балкарская Республика
251093Прохладныйгород респ.подч.43°46'44°03'K-38-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кабардино-Балкарская Республика, Прохладный
83710000001г Прохладныйгород
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