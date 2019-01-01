- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года
№Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
809Прохладная, кзч. ст.на лев. берегу р. Малки, на железной дороге, в 553 верстах от Ростова-на-Дону.33712071186русскиеправославныеПравославная церковь. Школа для мальчиков. Железно-дорожная станция 2-го класса..
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
станица Прохладная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
251093Прохладныйгород респ.подч.43°46'44°03'K-38-005
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
83710000001г Прохладныйгород