Ефремов Александр Павлович
Место рожденияМоздок, ул Азаниева 43
Дата рождения03.05.1922
Дата смерти25.06.2007
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1922
Отец: Ефремов Павел Георгиевич
Мать: Ефремова Анна Георгиевна
Моздок, ул Азаниева 43
Бракосочетание
19.03.1951
Владикавказ
Рождение ребёнка
20.01.1952
Дочь: Лариса Александровна
Мать ребёнка: Ефремова Антонина Ивановна
Моздок
Рождение ребёнка
23.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефремова Антонина Ивановна
Моздок
Рождение ребёнка
11.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефремова Антонина Ивановна
Моздок, Северная Осетия
Смерть
25.06.2007
Моздок