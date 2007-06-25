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Ефремов Александр Павлович

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Место рождения

Моздок, ул Азаниева 43

Дата рождения

03.05.1922

Дата смерти

25.06.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

1888 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1922

Отец: Ефремов Павел Георгиевич

Мать: Ефремова Анна Георгиевна

Моздок, ул Азаниева 43
Бракосочетание
19.03.1951

Жена: Ефремова Антонина Ивановна

Владикавказ
Рождение ребёнка
20.01.1952

Дочь: Лариса Александровна

Мать ребёнка: Ефремова Антонина Ивановна

Моздок
Рождение ребёнка
23.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефремова Антонина Ивановна

Моздок
Рождение ребёнка
11.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефремова Антонина Ивановна

Моздок, Северная Осетия
Смерть
25.06.2007
Моздок
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