Ефремова (Любимова (Lyubimova)) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Любимова (Lyubimova)) Антонина Ивановна

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Место рождения

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый

Дата рождения

14.12.1925

Дата смерти

27.03.2010

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1925

Отец: Любимов Иван Георгиевич

Мать: Любимова Мария Дмитриевна

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Бракосочетание
19.03.1951

Муж: Ефремов Александр Павлович

Владикавказ
Рождение ребёнка
20.01.1952

Дочь: Лариса Александровна

Отец ребёнка: Ефремов Александр Павлович

Моздок
Рождение ребёнка
23.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефремов Александр Павлович

Моздок
Рождение ребёнка
11.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефремов Александр Павлович

Моздок, Северная Осетия
Смерть
27.03.2010
Новороссийск
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