Ефремова (Любимова (Lyubimova)) Антонина Ивановна
Место рожденияРостовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Дата рождения14.12.1925
Дата смерти27.03.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1925
Отец: Любимов Иван Георгиевич
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Бракосочетание
19.03.1951
Владикавказ
Рождение ребёнка
20.01.1952
Дочь: Лариса Александровна
Отец ребёнка: Ефремов Александр Павлович
Моздок
Рождение ребёнка
23.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефремов Александр Павлович
Моздок
Рождение ребёнка
11.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефремов Александр Павлович
Моздок, Северная Осетия
Смерть
27.03.2010
Новороссийск