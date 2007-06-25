Ефремов Павел Георгиевич
Место рожденияРоссия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.09.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефремов Георгий Тимофеев
Мать: ?
Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
29.03.1918
Сын: Ефремов Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Ефремова Анна Георгиевна
Моздок
Рождение ребёнка
03.05.1922
Сын: Ефремов Александр Павлович
Мать ребёнка: Ефремова Анна Георгиевна
Моздок, ул Азаниева 43
Рождение ребёнка
03.05.1922
Дочь: Евгения Павловна
Мать ребёнка: Ефремова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Ефремова Анна Георгиевна
Моздок
Смерть
07.09.1949
Моздок, Северная Осетия
Похороны
Неизвестно
Моздок, Северная Осетия