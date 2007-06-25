Ефремов Павел Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремов Павел Георгиевич

Ефремов Павел Георгиевич

avatar

Место рождения

Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.09.1949

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефремов Георгий Тимофеев

Мать: ?

Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
29.03.1918

Сын: Ефремов Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Ефремова Анна Георгиевна

Моздок
Рождение ребёнка
03.05.1922

Сын: Ефремов Александр Павлович

Мать ребёнка: Ефремова Анна Георгиевна

Моздок, ул Азаниева 43
Рождение ребёнка
03.05.1922

Дочь: Евгения Павловна

Мать ребёнка: Ефремова Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Ефремов Георгий Павлович

Мать ребёнка: Ефремова Анна Георгиевна

Моздок
Смерть
07.09.1949
Моздок, Северная Осетия
Похороны
Неизвестно
Моздок, Северная Осетия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close