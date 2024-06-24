Кипятков Николай Васильевич
Место рождениядер. Молоково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
дер. Молоково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кипятков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Аполлинария Федоровна
дер. Молоково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кипятков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Аполлинария Федоровна
дер. Молоково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кипятков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Аполлинария Федоровна
дер. Молоково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кипятков Феодосий Николаевич
Мать ребёнка: Аполлинария Федоровна
дер. Молоково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кипяткова (Стеклова) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Аполлинария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кипяткова Ангелина Николаевна
Мать ребёнка: Аполлинария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кипяткова (Борисова) Гранислава Николаевна
Мать ребёнка: Аполлинария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кипяткова Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Аполлинария Федоровна
дер. Молоково
Рождение ребёнка
06.01.1904 ст.
Мать ребёнка: Аполлинария Федоровна
Крещен в Михаило Архангельской Верхневологодской церкви. Воспреемником был крестьянский сын деревни Парухино Михаил Петрович Кубаков
Рождение ребёнка
03.10.1912 ст.
Дочь: Кипяткова Фаина Николаевна
Мать ребёнка: Аполлинария Федоровна
Крещение 4 октября 1912 года в Иоанно-Богословской Лаптевской церкви. Восприемником была деревни Молокова крестьянская дочь Евдокия Васильевна (тётя по отцу?).
Смерть
Неизвестно