Кипятков Николай Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кипятков Николай Васильевич

Место рождения

дер. Молоково

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кипятков Василий Иванович

Мать: (Кипяткова) Серафима Андреевна

дер. Молоково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кипятков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Аполлинария Федоровна

дер. Молоково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кипятков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Аполлинария Федоровна

дер. Молоково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кипятков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Аполлинария Федоровна

дер. Молоково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кипятков Феодосий Николаевич

Мать ребёнка: Аполлинария Федоровна

дер. Молоково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кипяткова (Стеклова) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Аполлинария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кипяткова Ангелина Николаевна

Мать ребёнка: Аполлинария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кипяткова (Борисова) Гранислава Николаевна

Мать ребёнка: Аполлинария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кипяткова Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Аполлинария Федоровна

дер. Молоково
Рождение ребёнка
06.01.1904 ст.

Сын: Кипятков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Аполлинария Федоровна

Молоково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Крещен в Михаило Архангельской Верхневологодской церкви. Воспреемником был крестьянский сын деревни Парухино Михаил Петрович Кубаков
Рождение ребёнка
03.10.1912 ст.

Дочь: Кипяткова Фаина Николаевна

Мать ребёнка: Аполлинария Федоровна

Молоково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Крещение 4 октября 1912 года в Иоанно-Богословской Лаптевской церкви. Восприемником была деревни Молокова крестьянская дочь Евдокия Васильевна (тётя по отцу?).
Смерть
Неизвестно

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