Аполлинария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Федор
Мать: не указана
Сын: Кипятков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Кипятков Николай Васильевич
Сын: Кипятков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кипятков Николай Васильевич
Сын: Кипятков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Кипятков Николай Васильевич
Сын: Кипятков Феодосий Николаевич
Отец ребёнка: Кипятков Николай Васильевич
Дочь: Кипяткова (Стеклова) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Кипятков Николай Васильевич
Дочь: Кипяткова Ангелина Николаевна
Отец ребёнка: Кипятков Николай Васильевич
Дочь: Кипяткова (Борисова) Гранислава Николаевна
Отец ребёнка: Кипятков Николай Васильевич
Дочь: Кипяткова Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Кипятков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кипятков Николай Васильевич
Дочь: Кипяткова Фаина Николаевна
Отец ребёнка: Кипятков Николай Васильевич