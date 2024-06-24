Кипятков Иван Николаевич 06.01.1904 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кипятков Иван Николаевич

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Место рождения

Молоково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.01.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1904 ст.

Отец: Кипятков Николай Васильевич

Мать: Аполлинария Федоровна

Молоково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Крещен в Михаило Архангельской Верхневологодской церкви. Воспреемником был крестьянский сын деревни Парухино Михаил Петрович Кубаков
Смерть
Неизвестно
Струнино, Александровский муниципальный район, Владимирская область

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