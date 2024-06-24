Кипятков Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.01.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1904 ст.
Отец: Кипятков Николай Васильевич
Мать: Аполлинария Федоровна
Крещен в Михаило Архангельской Верхневологодской церкви. Воспреемником был крестьянский сын деревни Парухино Михаил Петрович Кубаков
Смерть
Неизвестно
Струнино, Александровский муниципальный район, Владимирская область