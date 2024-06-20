Кипяткова (Стеклова) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1980
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кипятков Николай Васильевич
Мать: Аполлинария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Молоково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1980