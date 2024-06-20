Кипяткова Ангелина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1984
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кипятков Николай Васильевич
Мать: Аполлинария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курочкин Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курочкин Антон Васильевич
Смерть
1984