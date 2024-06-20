Кипяткова Ангелина Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кипяткова Ангелина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кипятков Николай Васильевич

Мать: Аполлинария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курочкин Антон Васильевич

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курочкин Антон Васильевич

Смерть
1984

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