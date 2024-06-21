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Кипяткова Фаина Николаевна

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Место рождения

Молоково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

03.10.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1912 ст.

Отец: Кипятков Николай Васильевич

Мать: Аполлинария Федоровна

Молоково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Крещение 4 октября 1912 года в Иоанно-Богословской Лаптевской церкви. Восприемником была деревни Молокова крестьянская дочь Евдокия Васильевна (тётя по отцу?).
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

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