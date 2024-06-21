Кипяткова Фаина Николаевна
Место рождения
Дата рождения03.10.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1912 ст.
Отец: Кипятков Николай Васильевич
Мать: Аполлинария Федоровна
Крещение 4 октября 1912 года в Иоанно-Богословской Лаптевской церкви. Восприемником была деревни Молокова крестьянская дочь Евдокия Васильевна (тётя по отцу?).
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область