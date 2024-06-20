(Кипяткова) Серафима Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кипяткова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Кипятков Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кипяткова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Кипятков Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кипятков Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кипяткова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Кипятков Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кипятков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кипятков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Кипятков Никонор Васильевич
Отец ребёнка: Кипятков Василий Иванович
Рождение ребёнка
25.12.1876
Сын: Кипятков Степан Васильевич
Отец ребёнка: Кипятков Василий Иванович
Смерть
Неизвестно