(Кипяткова) Серафима Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кипяткова) Серафима Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кипяткова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Кипятков Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кипяткова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Кипятков Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кипятков Иоан Васильевич

Отец ребёнка: Кипятков Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кипяткова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Кипятков Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кипятков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кипятков Василий Иванович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Кипятков Никонор Васильевич

Отец ребёнка: Кипятков Василий Иванович

Рождение ребёнка
25.12.1876

Сын: Кипятков Степан Васильевич

Отец ребёнка: Кипятков Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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