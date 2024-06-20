Кипятков Василий Иванович 1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кипятков Василий Иванович

Место рождения

Молоково

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Кипятков Иван Васильевич

Мать: Ирина Семеновна

Молоково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кипяткова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: (Кипяткова) Серафима Андреевна

дер. Молоково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кипяткова Александра Васильевна

Мать ребёнка: (Кипяткова) Серафима Андреевна

дер. Молоково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кипятков Иоан Васильевич

Мать ребёнка: (Кипяткова) Серафима Андреевна

дер. Молоково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кипяткова Анна Васильевна

Мать ребёнка: (Кипяткова) Серафима Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кипятков Николай Васильевич

Мать ребёнка: (Кипяткова) Серафима Андреевна

дер. Молоково
Рождение ребёнка
1874

Сын: Кипятков Никонор Васильевич

Мать ребёнка: (Кипяткова) Серафима Андреевна

дер. Молоково
Рождение ребёнка
25.12.1876

Сын: Кипятков Степан Васильевич

Мать ребёнка: (Кипяткова) Серафима Андреевна

дер. Молоково
Смерть
Неизвестно

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