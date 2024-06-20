Кипятков Василий Иванович
Место рожденияМолоково
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Кипятков Иван Васильевич
Мать: Ирина Семеновна
Молоково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кипяткова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: (Кипяткова) Серафима Андреевна
дер. Молоково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кипяткова Александра Васильевна
Мать ребёнка: (Кипяткова) Серафима Андреевна
дер. Молоково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Кипяткова) Серафима Андреевна
дер. Молоково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кипяткова Анна Васильевна
Мать ребёнка: (Кипяткова) Серафима Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кипятков Николай Васильевич
Мать ребёнка: (Кипяткова) Серафима Андреевна
дер. Молоково
Рождение ребёнка
1874
Сын: Кипятков Никонор Васильевич
Мать ребёнка: (Кипяткова) Серафима Андреевна
дер. Молоково
Рождение ребёнка
25.12.1876
Сын: Кипятков Степан Васильевич
Мать ребёнка: (Кипяткова) Серафима Андреевна
дер. Молоково
Смерть
Неизвестно