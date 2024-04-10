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Кипятков Никонор Васильевич

Место рождения

дер. Молоково

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Кипятков Василий Иванович

Мать: (Кипяткова) Серафима Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кипяткова Анастасия Никоноровна

Мать ребёнка: Екатерина Евлампиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кипяткова Калистрофена Никоноровна

Мать ребёнка: Екатерина Евлампиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кипятков Александр Никонорович

Мать ребёнка: Екатерина Евлампиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кипяткова Надежда Никоноровна

Мать ребёнка: Екатерина Евлампиевна

Смерть
Неизвестно

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