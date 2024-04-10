Кипятков Никонор Васильевич
Место рождениядер. Молоково
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кипяткова Анастасия Никоноровна
Мать ребёнка: Екатерина Евлампиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кипяткова Калистрофена Никоноровна
Мать ребёнка: Екатерина Евлампиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кипятков Александр Никонорович
Мать ребёнка: Екатерина Евлампиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кипяткова Надежда Никоноровна
Мать ребёнка: Екатерина Евлампиевна
Смерть
Неизвестно