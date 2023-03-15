Щёкотов Пётр Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1948
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Щёкотов Афанасий
Рождение ребёнка
30.12.1904
Мать ребёнка: Щёкотова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Фуфачева Александра Петровна
Мать ребёнка: Щёкотова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
14.03.1926
Дочь: Леванова Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Щёкотова Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халевина Надежда Петровна
Мать ребёнка: Щёкотова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Щёкотова Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1948