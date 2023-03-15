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Щёкотов Пётр Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Щёкотов Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1904

Сын: Щёкотов Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Щёкотова Анастасия Ивановна

Медведковской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Фуфачева Александра Петровна

Мать ребёнка: Щёкотова Анастасия Ивановна

Медведковской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1926

Дочь: Леванова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Щёкотова Устинья Ивановна

Медведковской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халевина Надежда Петровна

Мать ребёнка: Щёкотова Анастасия Ивановна

Медведковской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щёкотов Иван Петрович

Мать ребёнка: Щёкотова Анастасия Ивановна

Медведковской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щёкотова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щёкотова Устинья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Медведковской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1948
Медведковской, Орловский уезд, Вятская губерния
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