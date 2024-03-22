Фуфачева (Щёкотова) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти2015
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
1950
Сын: Фуфачев Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Фуфачев Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Между 15.07.1954 и 1958
Дочь: Сергеева Любовь Александровна
Отец ребёнка: Фуфачев Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
17.09.1956
Дочь: Фуфачева Людмила Александровна
Отец ребёнка: Фуфачев Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
28.05.1961
Дочь: Исупова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Фуфачев Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2015