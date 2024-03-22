Фуфачева (Щёкотова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуфачева (Щёкотова) Александра Петровна

Место рождения

Медведковской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1924

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Щёкотов Пётр Афанасьевич

Мать: Щёкотова Анастасия Ивановна

Медведковской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1950

Сын: Фуфачев Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Фуфачев Александр Григорьевич

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 15.07.1954 и 1958

Дочь: Сергеева Любовь Александровна

Отец ребёнка: Фуфачев Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
17.09.1956

Дочь: Фуфачева Людмила Александровна

Отец ребёнка: Фуфачев Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
28.05.1961

Дочь: Исупова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Фуфачев Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фуфачев Александр Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
2015
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