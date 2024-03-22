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Щёкотова Анастасия Ивановна

Место рождения

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.12.1904

Сын: Щёкотов Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Щёкотов Пётр Афанасьевич

Медведковской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Фуфачева Александра Петровна

Отец ребёнка: Щёкотов Пётр Афанасьевич

Медведковской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халевина Надежда Петровна

Отец ребёнка: Щёкотов Пётр Афанасьевич

Медведковской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щёкотов Иван Петрович

Отец ребёнка: Щёкотов Пётр Афанасьевич

Медведковской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щёкотов Пётр Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1926
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