Щёкотова Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1904
Отец ребёнка: Щёкотов Пётр Афанасьевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Фуфачева Александра Петровна
Отец ребёнка: Щёкотов Пётр Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халевина Надежда Петровна
Отец ребёнка: Щёкотов Пётр Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щёкотов Пётр Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1926