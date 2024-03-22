Халевина (Щёкотова) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халевина (Щёкотова) Надежда Петровна

Место рождения

Медведковской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щёкотов Пётр Афанасьевич

Мать: Щёкотова Анастасия Ивановна

Медведковской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Трапицына Таисия Николаевна

Отец ребёнка: Халевин Николай Еремеевич

Рождение ребёнка
20.04.1928

Дочь: Халявина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Халевин Николай Еремеевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Тараканова Серафима Николаевна

Отец ребёнка: Халевин Николай Еремеевич

Рождение ребёнка
1932 или 1933

Сын: Халявин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Халевин Николай Еремеевич

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Халевин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Халевин Николай Еремеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платунова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Халевин Николай Еремеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пестрикова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Халевин Николай Еремеевич

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халевин Николай Еремеевич

Работа или профессия
Неизвестно
в колхозе
Место жительства
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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