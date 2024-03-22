Халевина (Щёкотова) Надежда Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Трапицына Таисия Николаевна
Отец ребёнка: Халевин Николай Еремеевич
Рождение ребёнка
20.04.1928
Дочь: Халявина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Халевин Николай Еремеевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Тараканова Серафима Николаевна
Отец ребёнка: Халевин Николай Еремеевич
Рождение ребёнка
1932 или 1933
Сын: Халявин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Халевин Николай Еремеевич
Рождение ребёнка
1948
Сын: Халевин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Халевин Николай Еремеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платунова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Халевин Николай Еремеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пестрикова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Халевин Николай Еремеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
в колхозе
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно