Пестрикова (Халевина) Галина Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2021
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пестриков Игорь Алексеевич
Отец ребёнка: Пестриков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пестриков Вадим Алексеевич
Отец ребёнка: Пестриков Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пестриков Алексей
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Место жительства
Неизвестно
Чайковский, Чайковский, Пермский край
Смерть
2021
Причина смерти: рак