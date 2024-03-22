Пестрикова (Халевина) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПестрикова (Халевина) Галина Николаевна

Пестрикова (Халевина) Галина Николаевна

Место рождения

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Халевин Николай Еремеевич

Мать: Халевина Надежда Петровна

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестриков Игорь Алексеевич

Отец ребёнка: Пестриков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестриков Вадим Алексеевич

Отец ребёнка: Пестриков Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестриков Алексей

Работа или профессия
Неизвестно
врач
Место жительства
Неизвестно
Чайковский, Чайковский, Пермский край
Смерть
2021
Причина смерти: рак
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close