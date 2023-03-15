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Халевин Николай Еремеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1885

Отец: Халевин Еремей Кондратьевич

Мать: Халевина Надежда Васильева

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Трапицына Таисия Николаевна

Мать ребёнка: Халевина Надежда Петровна

Рождение ребёнка
20.04.1928

Дочь: Халявина Александра Николаевна

Мать ребёнка: Халевина Надежда Петровна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Тараканова Серафима Николаевна

Мать ребёнка: Халевина Надежда Петровна

Рождение ребёнка
1932 или 1933

Сын: Халявин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Халевина Надежда Петровна

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Халевин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Халевина Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платунова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Халевина Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пестрикова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Халевина Надежда Петровна

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халевина Надежда Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
в колхозе
Место жительства
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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