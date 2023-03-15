Халевин Николай Еремеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1885
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Трапицына Таисия Николаевна
Мать ребёнка: Халевина Надежда Петровна
Рождение ребёнка
20.04.1928
Дочь: Халявина Александра Николаевна
Мать ребёнка: Халевина Надежда Петровна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Тараканова Серафима Николаевна
Мать ребёнка: Халевина Надежда Петровна
Рождение ребёнка
1932 или 1933
Сын: Халявин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Халевина Надежда Петровна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Халевин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Халевина Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платунова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Халевина Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пестрикова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Халевина Надежда Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
в колхозе
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно