Халевина (Решетникова?) Надежда Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халевина (Решетникова?) Надежда Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1885

Сын: Халевин Николай Еремеевич

Отец ребёнка: Халевин Еремей Кондратьевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Халевин Семён Еремеевич

Отец ребёнка: Халевин Еремей Кондратьевич

Рождение ребёнка
27.12.1912

Дочь: Юферева Анисия Еремеевна

Отец ребёнка: Халевин Еремей Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ланских Ефросинья Еремеевна

Отец ребёнка: Халевин Еремей Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кротова Татьяна Еремеевна

Отец ребёнка: Халевин Еремей Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халевин Николай Еремеевич

Отец ребёнка: Халевин Еремей Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халевин Еремей Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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