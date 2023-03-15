Халевина (Решетникова?) Надежда Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1885
Сын: Халевин Николай Еремеевич
Отец ребёнка: Халевин Еремей Кондратьевич
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Халевин Еремей Кондратьевич
Рождение ребёнка
27.12.1912
Дочь: Юферева Анисия Еремеевна
Отец ребёнка: Халевин Еремей Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ланских Ефросинья Еремеевна
Отец ребёнка: Халевин Еремей Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кротова Татьяна Еремеевна
Отец ребёнка: Халевин Еремей Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халевин Николай Еремеевич
Отец ребёнка: Халевин Еремей Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно