Юферева (Халевина) Анисия Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юферева (Халевина) Анисия Еремеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1912

Отец: Халевин Еремей Кондратьевич

Мать: Халевина Надежда Васильева

Рождение ребёнка
18.06.1939

Дочь: Чернышова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Юферев Василий Васильевич

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.10.1941

Сын: Юферев Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Юферев Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юферев Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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