Юферева (Халевина) Анисия Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1912
Рождение ребёнка
18.06.1939
Дочь: Чернышова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Юферев Василий Васильевич
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.10.1941
Сын: Юферев Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Юферев Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно