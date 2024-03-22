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Юферев Василий Васильевич

Место рождения

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.06.1939

Дочь: Чернышова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Юферева Анисия Еремеевна

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.10.1941

Сын: Юферев Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Юферева Анисия Еремеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юферева Анисия Еремеевна

Место жительства
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1941
Причина смерти: пропал без вести
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