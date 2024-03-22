Юферев Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
18.06.1939
Дочь: Чернышова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Юферева Анисия Еремеевна
Рождение ребёнка
21.10.1941
Сын: Юферев Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Юферева Анисия Еремеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юферева Анисия Еремеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1941
Причина смерти: пропал без вести