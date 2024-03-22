Халевин Еремей Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
После 1885
Сын: Халевин Николай Еремеевич
Мать ребёнка: Халевина Надежда Васильева
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Халевина Надежда Васильева
Рождение ребёнка
27.12.1912
Дочь: Юферева Анисия Еремеевна
Мать ребёнка: Халевина Надежда Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ланских Ефросинья Еремеевна
Мать ребёнка: Халевина Надежда Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кротова Татьяна Еремеевна
Мать ребёнка: Халевина Надежда Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халевин Николай Еремеевич
Мать ребёнка: Халевина Надежда Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно