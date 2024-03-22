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Халевин Еремей Кондратьевич

Место рождения

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Халевин Кондрат Михайлов

Мать: Халевина Устинья Давыдова

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
После 1885

Сын: Халевин Николай Еремеевич

Мать ребёнка: Халевина Надежда Васильева

Рождение ребёнка
1885

Сын: Халевин Семён Еремеевич

Мать ребёнка: Халевина Надежда Васильева

Рождение ребёнка
27.12.1912

Дочь: Юферева Анисия Еремеевна

Мать ребёнка: Халевина Надежда Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халевина Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ланских Ефросинья Еремеевна

Мать ребёнка: Халевина Надежда Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кротова Татьяна Еремеевна

Мать ребёнка: Халевина Надежда Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халевин Николай Еремеевич

Мать ребёнка: Халевина Надежда Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халевина Надежда Васильева

Место жительства
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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