Халевина Устинья Давыдова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Давыд
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Халевин Прокопий Кондратьевич
Отец ребёнка: Халевин Кондрат Михайлов
Рождение ребёнка
1853
Сын: Халевин Еремей Кондратьевич
Отец ребёнка: Халевин Кондрат Михайлов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Дарья Кондратьевна
Отец ребёнка: Халевин Кондрат Михайлов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марья Кондратьевна
Отец ребёнка: Халевин Кондрат Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно