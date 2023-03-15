Халевина Устинья Давыдова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халевина Устинья Давыдова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Давыд

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Халевин Прокопий Кондратьевич

Отец ребёнка: Халевин Кондрат Михайлов

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Халевин Еремей Кондратьевич

Отец ребёнка: Халевин Кондрат Михайлов

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Дарья Кондратьевна

Отец ребёнка: Халевин Кондрат Михайлов

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марья Кондратьевна

Отец ребёнка: Халевин Кондрат Михайлов

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халевин Кондрат Михайлов

Смерть
Неизвестно
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