Халевин Кондрат Михайлов
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Халевин Михайло Ефимов
Мать: Халевина Стопанида
Рождение ребёнка
1849
Сын: Халевин Прокопий Кондратьевич
Мать ребёнка: Халевина Устинья Давыдова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Халевин Еремей Кондратьевич
Мать ребёнка: Халевина Устинья Давыдова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Дарья Кондратьевна
Мать ребёнка: Халевина Устинья Давыдова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марья Кондратьевна
Мать ребёнка: Халевина Устинья Давыдова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно