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Халевин Кондрат Михайлов

Место рождения

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Халевин Михайло Ефимов

Мать: Халевина Стопанида

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Халевин Прокопий Кондратьевич

Мать ребёнка: Халевина Устинья Давыдова

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Халевин Еремей Кондратьевич

Мать ребёнка: Халевина Устинья Давыдова

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Дарья Кондратьевна

Мать ребёнка: Халевина Устинья Давыдова

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марья Кондратьевна

Мать ребёнка: Халевина Устинья Давыдова

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халевина Устинья Давыдова

Место жительства
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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