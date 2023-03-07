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Халевин Михайло Ефимов

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Место рождения

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Между 1801 и 1802

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1801 и 1802

Отец: Халевин Ефим Иванов

Мать: не указана

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Халевин Кондрат Михайлов

Мать ребёнка: Халевина Стопанида

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Халевина Стопанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халевина Стопанида

Место жительства
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1856
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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