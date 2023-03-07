Халевин Михайло Ефимов
Место рождения
Дата рожденияМежду 1801 и 1802
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1801 и 1802
Отец: Халевин Ефим Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Халевина Стопанида
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Халевина Стопанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халевина Стопанида
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1856