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Халевин Ефим Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Халевин Иван Фёдоров

Мать: Халевина Татьяна Козмина

Рождение ребёнка
Между 1801 и 1802

Сын: Халевин Михайло Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1808

Сын: Халевин Петр Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Халевин Григорей Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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