Халевин Ефим Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Халевин Иван Фёдоров
Мать: Халевина Татьяна Козмина
Рождение ребёнка
Между 1801 и 1802
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1808
Сын: Халевин Петр Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно