Халевин Григорей Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халевин Григорей Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Халевин Ефим Иванов

Мать: не указана

Смерть
1818
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